Пошлины США, глобальная роль ЕС

Евросоюз встревожен намерением администрации Соединённых Штатов ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей. На встрече в Брюсселе представители европейской промышленности обсуждали возможный ответ, в том числе изменение условий поставок в ЕС американских машин.

«Если Европу избавят от подобных мер, то мы будем работать над улучшением отношений с США, - сказал министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс. - Мы позитивно отнесёмся к возобновлению торговых переговоров с Америкой. В противном случае будем себя защищать. Мы не допустим, чтобы агрессия на нас осуществлялась сектор за сектором».

Темой брюссельского бизнес-саммита была также международная роль Евросоюза. Его Верховный представитель по иностранных делам и политике безопасности упомянула об увеличении военных расходов в ответ на призыв заокеанских союзников:

«У нас есть инструменты и способность делать то, что оказывает прямое влияние на глобальную сцену, - сказала Федерика Могерини. - Неизвестное в уравнении - это политическая воля. Мы договорились об общей обороне, когда наши столицы проявили к тому политическую волю. Так что мы делаем наше дело и оправдываем ожидания, в том числе, наших внешних партнеров ».