Саммит США и КНДР в Сингапуре отменен

Президент США Дональд Трамп уведомил лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Об этом говорится в послании Трампа Ким Чен Ыну, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома.
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"К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированной в ходе Ваших недавних заявлений, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу", - говорится в документе.
Одновременно глава американской администрации заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению этих переговоров в будущем. "Я с нетерпением жду встречи с Вами однажды (в будущем)", - подчеркивается в письме.