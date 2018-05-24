Трамп обвиняет Кима в срыве саммита

Президент США Дональд Трамп объяснил отказ от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ын последними заявлениями Пхеньяна, которые в Вашингтоне восприняли как угрозу на фоне попыток наладить диалог.

В ходе выступления в Белом доме Трамп назвал срыв саммита поражением для КНДР и для других стран. Он подчеркнул, что вооружённые силы США готовы отреагировать на любые, цитата, «выходки» Северной Кореи, напомнив о значительном увеличении финансирования оборонного сектора. Американская армия, по словам президента, сейчас сильна как никогда.

Впрочем, на вопрос об угрозе войны с КНДР Трамп ответил, что рассчитывает на мирное решение: «Посмотрим, как будут развиваться события. Я надеюсь, мы продолжим работу и увидим. Но мы находимся в очень хорошем положении. Я действительно думаю, что Ким Чен Ын хочет сделать то, что правильно, так что надеюсь, всё получится».

Трамп выразил надежду на то, что саммит всё же состоится в будущем. Он призвал Ким Чен Ына прекратить репрессии и изменить политику так, чтобы она способствовала улучшению жизни народа Кореи - а корейцы, по словам Трампа, заинтересованы в объединении страны на фоне полной денуклеаризации.

В случае продолжения прежнего курса президент США грозит Пхеньяну самыми жесткими санкциями за всю историю. «Если Ким Чен Ын решит начать конструктивный диалог, я буду ждать его», — пообещал Трамп.

Ранее Пхеньян обвинял в срыве переговоров Сеул и Вашингтон: возмущение КНДР спровоцировало начало совместных американо-корейских учений. Официальное агентство Северной Кореи ЦТАК сообщало, что подобные действия могут привести к отмене встреч на высшем уровне. Тем не менее в эту среду Пхеньян объявил об уничтожении своего полигона для ядерных испытаний: это было одним из требований США для продолжения диалога.