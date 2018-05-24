Какой контент нежелателен?

решает, что удалять? В Германии и Нидерландах на экраны выходит документальный фильм «Чистильщики». Немецкие режиссёры встретились с теми, кто непосредственно осуществляет цензуру в интернете, удаляя нежелательный контент.

Авторы фильма, правда, не делают громких выводов и никого ни в чём не обвиняют, просто показывая как тяжелейшую работу «чистильщиков», так и тех людей, кто столкнулся с сетевой цензурой.