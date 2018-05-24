Какой контент нежелателен?

решает, что удалять? В Германии и Нидерландах на экраны выходит документальный фильм «Чистильщики». Немецкие режиссёры встретились с теми, кто непосредственно осуществляет цензуру в интернете, удаляя нежелательный контент.
Авторы фильма, правда, не делают громких выводов и никого ни в чём не обвиняют, просто показывая как тяжелейшую работу «чистильщиков», так и тех людей, кто столкнулся с сетевой цензурой.
Мориц Ризевик, режиссёр:
«Виртуальное население не организовано по принципам демократии. Кто и что может говорить, решает не большинство, не парламент, ни их аналоги из реального демократического мира — это решают несколько человек в Кремниевой долине, которые передают ответственность за исполнение этих решений в руки молодых филиппинцев».
С начала года «Чистильщики» собрали уже несколько наград, став, например, «Лучшим документальным фильмом» Московского кинофестиваля. Однако прокатные перспективы ленты несколько туманны.