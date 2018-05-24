Уникальные работы Малевича в Москве

В московском Музее архитектуры открылась уникальная выставка. Аукционный дом "Сотбис" привез картины именитых русских художников конца XIX - начала ХХ веков. В числе полотен "Эксельсиор" Павла Челищева и "Тайное искушение" Казимира Малевича.

Правда, речь идет скорее о предаукционном показе. Все картины, некоторые из которых находились в частных коллекциях более ста лет, будут выставлены на "Русских торгах" в Лондоне 5 июня.

"Представленные здесь картины, конечно, колоссальная редкость. Мы ожидаем большую заинтересованность со стороны коллекционеров", - заявила Ирина Степанов, глава "Сотбис Россия".

Центральным экспонатом выставки стала картина Малевича, чьи работы крайне редко попадают на международный рынок, - "Тайна искушения" с портретом художника Ивана Клюна на обороте (1908 год). Ее стоимость оценивается почти в 500 тысяч долларов.

"Мы очень рады, что смогли привезти в Москву по меньшей мере два уникальных лота: это картина Челищева из коллекции Сеймура Стейна, а также раннего Малевича. Даже если вы не очень хорошо разбираетесь в русском искусстве, вы все райно слышали о Малевиче", - говорит Фрэнсис Аскит, международный специалист по русской живописи.

Экспозиция предаукционного показа «Сотбис» открыта для публики всего два дня - до 25 мая.