Путин и Макрон: встреча в Санкт-Петербурге

Двусторонние отношения, ситуация в Сирии, на Украине, иранская ядерная сделка. Эти темы были в центре внимания переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По итогам встречи лидеры двух стран также прокомментировали отмену саммита США-КНДР. Россия выразила сожаление.

Владимир Путин, президент России: "Ким Чен Ын со своей стороны сделал все, что он предварительно обещал сделать, взорвал даже туннели и шахты на своем полигоне. Но после этого мы услышали об отмене этой встречи со стороны Соединенных Штатов. Мы надеемся на то, что диалог все-таки будет возобновлен".

Эммануэль Макрон , президент Франции: "Я бы хотел, чтобы случившееся событие стало эпизодом в процессе, который должен продолжаться... Мы знаем его конечную цель, которая согласуется с международными задачами... Достижение этой цели необходимо для региона."

Говоря непосредственно о решении Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном, Макрон сказал, что у него нет объяснений. Глава французской республики подчеркнул, что Париж готов продолжать усилия в поддержку разрядки на Корейском полуострове и ждет совместных действий со стороны всех ведущих держав.