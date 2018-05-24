Администрация Дональда Трампа готовится ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей под предлогом защиты национальной безопасности. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на информированные источники.
США повысят пошлины на импорт автомобилей
США повысят пошлины на импорт автомобилей
Для обоснования подобных угроз начато расследование Министерства торговли США.
Соответствующий план может встретить активное противодействие со стороны некоторых представителей бизнес-сообщества. В их числе сотрудничающие с США иностранные компании, а также американские ритейлеры, продающие импортные автомобили.
Ранее сам президент написал в Твиттере:
"Нашу великую автомобильную промышленность ожидают большие новости. Вы терпели очень долго, теряя в течение нескольких десятилетий рабочие места за рубежом"
Трамп неоднократно критиковал Евросоюз, который препятствует экспорту американских автомобилей в Европу.
Два месяца назад США ввели новые пошлины на импорт стали и алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 июня получил ряд государств, в том числе члены Евросоюза.