Служба безопасности Украины заявила, что имеются серьезные основания подозревать Россию в подготовке кибератаки, направленной на компьютерное оборудование украинских госучреждений накануне финала Лиги чемпионов, этот матч состоится в Киеве.
СБУ: "Россия готовит акт киберагрессии"
СБУ: "Россия готовит акт киберагрессии"
Обвинение было высказано несколько часов спустя, как корпорация Cisco, выпускающая сетевое оборудование, сообщила, что по имеющимся у нее сведениям, хакеры запустили вирус в полмиллиона роутеров с помощью соответствующего программного обеспечения.
По словам сотрудника CISCO Крейга Уилльямса, "была запущена вредоносная программа, вирусом сегодня заражены роутеры по всей планете. Это произошло примерно две недели назад, также было установлено, что сервер, с которого рассылались команды, нацелен на то, чтобы причинить ущерб Украине".
Что именно планировали совершить хакеры, пока неизвестно, но вирус, котогым заражены роутеры, позволяет контролировать требуемые им серверы на расстоянии.
Россия на официальном уровне с момента первого обвинения в хакерской атаке всегда отрицала свою возможную причастность к подобного рода действиям.