Пицца бывает не только круглой, но вытянутой в длину, и не только испеченной хрустящей, но и жареной во фритюре.
Cамая длинная пицца в мире!
Cамая длинная пицца в мире!
Итальянскими пиццайоли, теми, кому доверена ответственная роль создателей всем известного неаполитанского специалитета, была приготовлена и представлена общественности пицца длиной, превышающей семь метров.На нее ушло почти сто килограммов муки, 50 килограммов моццареллы, 7 килограммов томатного соуса и 15 килограммов копченостей.
На то, чтобы приготовить тесто, раскатать его, а еще приготовить и начинку, ушло несколько часов. Но результат превзошел все ожидания. Рекорд поставлен, баланс вкуса достигнут, остается только пожелать всем поклонникам этого блюда приятного аппетита!