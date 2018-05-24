Собрание владельцев команд Национальной лиги американского футбола внесло изменения в регламент поведения спортсменов и сотрудников лиги до, во время и после матча.
Слушать гимн придется стоя
Слушать гимн придется стоя
Отныне слушать гимн нужно стоя, не преклоняя колено и не сжимая кулаки, поднимая их вверх. Любой этот жест отныне считается нарушением правил и будет подвергаться штрафу. Также запрещено выражать неуважение к гимну и флагу.
В случае нежелания соблюдать традиционные действия во время церемонии перед началом матча, у спортсмена есть возможность остаться в раздевалке.
Решение было принято без каких бы то ни было консультаций с игроками.