Около месяца назад движение в поддержку прав беженцев и мигрантов стартовало пешую акцию. Начав движение из Вентимильи в Италии по пути в Лондон несколько десятков участников пересекают Францию. В четверг движение прошло по Лиону, преодолев треть намеченного пути под 3 главными лозунгами.
Пешком по Европе за беженцев
Пешком по Европе за беженцев
"Первое требование - уважительный и достойный прием беженцев, второе - свобода их передвижения, третье - мы за солидарность и против отпугивания мигрантов и волонтеров"
Все участники акции откликнулись на призыв ассоциации "Общежитие для мигрантов" принять участие в марше, целью которого является привлечение внимания к проблеме беженцев. Желающие могут пройти весь или часть пути из Италии в Англию. Прибытие на Туманный Альбион планируется 8 июля.
"Проблема мигрантов разделяет европейское сообщество на протяжении трех лет, в частности это касается стран Восточной Европы, которые выступают против введения обязательных квот на прием беженцев. Через месяц в Брюсселе пройдет саммит, где европейские лидеры обсудят реформу миграционной политики и участники акции хотят, чтобы их услышали"