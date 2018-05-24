Ирландия спорит об абортах

Эта страна, одна из трех в Европе с наиболее жесткими законами в области прерывания беременности на ряду с Мальтой и Ватиканом, готовится к референдуму о либерализации абортов.

«Прекратите позорить женщин!» и «Лицензия на убийство» – только некоторые из лозунгов на плакатах, которые висят на фонарных столбах во всей Ирландии. Глубоко католическая страна разделилась на тех, кто за, и тех, кто против.

"Вынуждение уезжать за границу для проведения абортов наносит психологическую травму женщинам. Потому что все нужно делать скрытно, никому не рассказывать. Искать информацию тоже нужно, не крича об этом на каждом углу. Плюс ко всему это и финансово бьет по карману", - говорит одна из активисток "за" отмену абортов.

Референдум 25 мая будет первой возможностью изменить закон, который приняли 35 лет назад. За это время свыше 170 тысяч ирландских женщин (около 3 тысяч ежегодно) сделали аборт в зарубежных клиниках, большинство – в Великобритании.

Стремление к отмене "8 поправки конституции" в Ирландии вызвано также распространением в интернете специальных таблеток, вызывающих выкидыш.

Те, кто выступает против абортов, считают, что право на жизнь еще нерожденных детей должно быть защищено любой ценой.

"Если люди проголосуют "за", то таким образом, мы будем заставлять врачей прерывать жизнь пациентов. В Ирландии, в области охраны материнства, мы обязаны защищать обоих", - заявляет врач, активист "против" отмены 8-й поправки.

Недавние опросы общественного мнения показали, что число людей, не решившихся принять участие в этом референдуме, приближается к 15 процентам.

По итогам голосования, станет ясно, сохранит ли Ирландия 8-ю поправку к Конституции и запрет на аборты или же прекращение беременности в этой стране станет законным. Итоги референдума должны быть объявлены в субботу.