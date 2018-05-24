Спустя 63 года после смерти мексиканская художница Фрида Кало достигла того уровня популярности, когда ее изображения и картины попали на сувенирную продукцию: кружки, футболки, брелки и даже нижнее белье. Но ее поклонники и потомки против того, что ее образ свелся к ее физическим особенностям нежели к ее работам. Споры обострились, когда компания Mattel выпустила тематическую куклу Барби в образе художницы, несмотря на протесты ее семьи.
Кукла Фрида Кало
Кукла Фрида Кало
"Фрида Кало - это не продукт и не бренд. Фрида Кало прежде всего художница. А теперь нужно еще сказать, что она не кукла. Это не тот уровень популярности, который она заслужила", - заявила внучатая племянница художницы.
Новый проект, запущенный в этом месяце, возвращает внимание к картинам Кало и ее роли в искусстве. Компания Google вместе с семьей художницы организовала ряд мероприятий, посвященных жизни и творчеству Кало. Интернет-поисковик в сотрудничестве с 33 музеями оцифровал для специально разработанного приложения самые известные и еще незнакомые зрителю картины. Также в нем представлены редкие письма, выписки из дневников, а также виртуальный визит в "Голобой дом" - музей Фриды Кало.