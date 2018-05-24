Кукла Фрида Кало

Спустя 63 года после смерти мексиканская художница Фрида Кало достигла того уровня популярности, когда ее изображения и картины попали на сувенирную продукцию: кружки, футболки, брелки и даже нижнее белье. Но ее поклонники и потомки против того, что ее образ свелся к ее физическим особенностям нежели к ее работам. Споры обострились, когда компания Mattel выпустила тематическую куклу Барби в образе художницы, несмотря на протесты ее семьи.