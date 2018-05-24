Конте приступает к работе

С сегодняшнего дня Джузеппе Конте, предложенный коалиционным правительством на пост премьер-министра Италии, приступает к работе над формированием кабинета министров. Это, как ожидается, будет первое в истории Италии коалиционное популистское правительство.

После 2 месяцев обсуждений лидеры победивших на парламентских выборах партий "Движение 5 звезд" и "Лиги" Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини представили компромиссную кандидатуру Конте на пост премьер-министра. И в среду вечером политический кризис в Италии разрешился - президент республики Сержио Маттарелла поручил Конте сформировать правительство.

Теперь в ближайшие дни он должен представить президенту список министров на одобрение. Хотя многие наблюдатели говорят о том, что кандидатуры уже согласованы лидерами коалиционного тандема. Последние, по данным итальянских СМИ, также займут места в правительстве.

В частности, Сальвини станет главой МВД, а Ди Майо возглавит министерство экономического развития. И, судя по всему, обе евроскептические партии направят Италию на путь снижения налогов, гарантированного базового дохода для бедных слоев населения и пересмотра долга страны.

В Брюсселе с опасением наблюдают за ситуацией в Италии, так как ее планы идут в разрез с бюджетными правилами ЕС и рискуют привести к финансовому конфликту внутри блока.

Конте уже заявил, что он осознает необходимость подтвердить место Италии как в Европе, так и на международном уровне. Вопрос в том, сможет ли новичок в политике Джузеппе Конте справиться с этой задачей