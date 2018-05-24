Культура
"Мое видение Рембрандта очень особенное. У меня ушло много времени, чтобы понять его стиль, возможно поэтому я рассмотрел быстрее всех"
Ян Сикс
арт-дилер
Мир
"Видя, какие решения принимает Трамп, на ум приходит поговорка - "С такими друзьями не нужны никакие враги"
Дональд Туск
председатель Евросовета
"В этом году Рамадан не такой, как обычно. Будет только хуже. Нужны годы, чтобы все наладилось."
местная жительница
Газа
""Мода и религия - прекрасное сочетание""
Мадонна
певица
""Причиненная ЭТА боль никуда не исчезла""
Мариано Рахой
Глава правительства Испании
""У нас только одна планета... Я уверен, что США вернутся к Парижскому соглашению по климату""
Эммануэль Макрон
президент Франции
""Не будем повторять предыдущих ошибок, допущенных на Ближнем Востоке""
Эммануэль Макрон
Президент Франции
""Куда бы вы ни пошли на Ближнем Востоке, вы видите, что за проблемами стоит Иран""
Дональд Трамп
Президент США
С кувалдой наперевес
no comment
В зоопарке Индианополиса состоялись ежегодные черепашьи гонки.