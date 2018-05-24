Иран требует от ЕС гарантий

Многие европейские компании будут вынуждены уйти из Ирана из-за американских санкций. Такие опасения выразила Ангела Меркель.

В четверг утром канцлер ФРГ прибыла с визитом в Китай. Изначально, главный акцент переговоров в Пекине планировалось сделать на двусторонних отношениях, но на первый план вышла ситуация вокруг Ирана, которая начала развиваться по взрывоопасному сценарию из-за односторонних демаршей Дональда Трампа.

"Мы не хотим ставить под вопрос сделку с Ираном. Достигнутое соглашение, возможно, не идеально. Но никакой четкой альтернативы просто нет. И поэтому мы полагаем, что в нынешних условиях наилучшее решение - сохранение действующего соглашения", - заявила Меркель.

Однако какой ценой? Тегеран требует от европейцев гарантий. В среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи фактически поставил ультиматум перед странами ЕС. Среди выдвинутых условий: обеспечение беспрепятственного сбыта иранской нефти в Европе , а также безопасность транзакций между европейскими и иранскими банками.

"Европа должна на деле доказать, что действительно хочет сохранить соглашение", - подчеркнул Хаменеи.

После снятия санкций в 2016 г. Иран увеличил добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, в страну пришли европейские компании, однако из-за угрозы санкций США доля иранской нефти на мировом рынке может вновь заметно упасть.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять, а президент Ирана Хасан Роухани. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из СВПД нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и отметил, что Россия будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.