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Маугли снова возвращается

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Маугли снова возвращается

Маугли снова возвращается
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"MOWGLI", ANDY SERKIS - WARNER BROS. PICTURES
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Создатели новой экранизации «Маугли» представили первый трейлер фильма, окончательно определив дату его выхода на экраны. Анонс вышел достаточно мрачными и напряжённым — такова и сама картина, — признают её создатели. Режиссёр Энди Серкис отметил, что эта экранизация будет мрачнее прошлых фильмов о Маугли. Он пообещал при этом прекрасный подбор актёров, «которые не просто озвучивали своих персонажей: они создавали для них мимику и на площадке они участвовали в съёмках с великолепным Роэном Чандом, который исполнил роль Маугли».

Среди исполнителей главных ролей в «Маугли» — Кейт Бланшет, Бенедикт Камбербэтч и Кристиан Бэйл. Они озвучивали и создавали образы животных. Российская премьера фильма намечена на 18 октября, в США показы должны начаться на следующий день.

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