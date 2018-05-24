Маугли снова возвращается

Создатели новой экранизации «Маугли» представили первый трейлер фильма, окончательно определив дату его выхода на экраны. Анонс вышел достаточно мрачными и напряжённым — такова и сама картина, — признают её создатели. Режиссёр Энди Серкис отметил, что эта экранизация будет мрачнее прошлых фильмов о Маугли. Он пообещал при этом прекрасный подбор актёров, «которые не просто озвучивали своих персонажей: они создавали для них мимику и на площадке они участвовали в съёмках с великолепным Роэном Чандом, который исполнил роль Маугли».