JIT: MH-17 сбил "Бук" 53-й бригады ПВО РФ

Самолёт «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донбассом ракетной установкой «Бук» курской 53-й зенитно-ракетной бригады ПВО России. Это подтвердила Международная следственная группа (JIT), которая ведёт дело об убийстве 298 пассажиров и членов экипажа.

О принадлежности «Бука» ранее сообщала группа гражданских расследований Bellingcat. Однако официально эти данные подтверждены впервые. Ранее JIT установила, что при атаке на самолёт была использована ракетная установка российского производства, которую доставили на территорию Украины из России и после взрыва самолёта вернули обратно.

В ходе брифинга журналистам представили предполагаемый фюзеляж ракеты, которая сбила «Боинг». На корпусе сохранились номера, позволяющие идентифицировать оружие и его принадлежность.

В ходе брифинга представители JIT сообщили, что новые данные позволили сузить список подозреваемых в причастности к преступлению с сотни до нескольких десятков человек. Конкретные имена не называются. Многие подробности о ходе дела раскрывать опасаются, чтобы не помешать следствию и суду.

JIT подтвердила, что намерена инициировать судебное разбирательство в Голландии после сбора достаточного количества доказательств. Однако когда это произойдёт, следователи прогнозировать не берутся. Следственная группа в очередной раз выступила с призывом ко всем, кто может обладать информацией о перемещениях «Бука» и об организации атаки, связаться с JIT. Помимо вознаграждения им обещают участие в программе защиты свидетелей.

В Москве ранее неоднократно отвергали обвинения в причастности России, российских военных и вооружённых сепаратистов в Донбассе к взрыву лайнера. При этом выдвигались противоречивые версии событий. Следственный комитет России, начиная собственное расследование, заявлял, что MH-17 был атакован истребителем ВВС Украины. В Министерстве обороны России и в компании-производителе установок «Бук» «Алмаз-Антей» рассказывали, что ракету в пассажирский лайнер выпустили из комплекса, который мог принадлежать только украинской армии.