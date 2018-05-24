Президенты Франции и России намерены обсудить в Петербурге возможность спасения «ядерной сделки» с Ираном. Переговоры пройдут на фоне охлаждения двусторонних отношений. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан объяснял, что задача президента в этих условиях — прийти к общим подходам, не забывая о разногласиях: «У нас много разногласий с Россией: из-за Украины, из-за серии угроз, из-за вмешательств в дела других стран, у нас разногласия по вопросам химического оружия. С Россией разговор должен быть открытый, но требовательный, и при этом нельзя забывать про наши интересы».
Макрон едет к Путину спасать "ядерную сделку"
Макрон едет к Путину спасать "ядерную сделку"
Судьба сделки с Ираном после выхода из соглашения США остаётся едва ли не главным вопросом, по которому у Москвы и Парижа есть общее мнение. Среди других тем для переговоров Кремль упоминал ситуацию на востоке Украины, войну в Сирии и палестино-израильский конфликт.
Насколько непростая задача стоит перед Макроном, объясняет эксперт Французского Института Международных Отношений Татьяна Кастуева-Жан: «Я думаю, Владимир Путин в полной мере осознаёт проблемы, которые раскалывают Запад, Европейское и трансатлантическое единство. Как говорил сам Эммануэль Макрон, президенту России нельзя показывать слабость, потому что он тут же хватается за эти слабости, чтобы использовать их в своих интересах».
Для Макрона это первый официальный визит в Россию. В Кремле уверяют, что французский президент поддерживает хорошие отношения с Владимиром Путиным и главы государств регулярно общаются друг с другом по телефону.