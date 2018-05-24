Кремль не верит Юлии Скрипаль

Юлия Скрипаль зачитывала написанный другими текст, а не выражала свои мысли: с таким заявлением выступили представители российского посольства в Великобритании. По мнению дипломатов, указавших на нехарактерные для русского языка обороты, оригинал несомненно был составлен по-английски и далеко не лучшим образом переведён.

В Кремле также не исключают, что Юлия Скрипаль находится под давлением:

«Мы не имеем основания доверять этому и верить в это. Мы по-прежнему не знаем, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль, мы не знаем делала ли она эти заявления по собственной воле или под давлением. Поэтому, в целом, учитывая, что речь идет о достаточно беспрецедентной провокации, которая была развязана в отношении России Лондоном, мы сохраняем наше недоверие и имеем для него все основания», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В среду Юлия Скрипаль впервые появилась на телеэкране после выздоровления. Она заявила, в частности, что хотела бы вернуться, но пока не хочет воспользоваться помощью посольства. О том, что женщину выписали из больницы, сообщалось в начале апреля, а несколько дней назад был выписан и её отец, Сергей Скрипаль.