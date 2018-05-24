"Дело Гуртель": суд вынес решение

К 33 годам тюрьмы и 44 миллионам евро штрафа приговорил испанский суд бывшего казначея правящей в стране Народной партии Луиса Барсенаса. Он признан виновным в том, что в 90-х годах помогал незаконно финансировать партию и скрывать средства в швейцарских банках.

Это один из эпизодов крупнейшего коррупционного скандала в современной истории королевства - так называемого "дела Гуртель". Выступивший в качестве свидетеля премьер-министр Испании Мариано Рахой заверил, что ничего не знал о схемах откатов и незаконного финансирования консерваторов, которых возглавил уже после вышеупомянутых событий.

Никаких нарушений со стороны нынешнего руководства партии в ходе расследования найдено не было, тем не менее её оштрафовали на 245 тысяч евро за прошлые случаи коррупции.

По данным следствия, с конца с начала 90-х по конец 2000-го годов Народная партия вела двойную бухгалтерию, а некоторые её члены получали незаконный доход. Луис Барсенас был одной из ключевых фигур в этой системе.

Обвинительный приговор был вынесен в отношении 29 из 37 фигурантов "дела Гуртель". Организатора схемы безнесмена Франсиско Корреа приговорили к 51 году тюрьмы.