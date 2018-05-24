Deutsche Bank сокращает штат сотрудников

Deutsche Bank планирует сократить семь тысяч рабочих мест. В ходе реструктуризации штат сотрудников уменьшится с 97 тысяч человек до 90 тысяч. Об этом говорится в заявлении обнародованном перед собранием акционеров банка. Прошлый год Deutsche Bank завершил с убытками - уже третий год подряд.