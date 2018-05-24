Deutsche Bank планирует сократить семь тысяч рабочих мест. В ходе реструктуризации штат сотрудников уменьшится с 97 тысяч человек до 90 тысяч. Об этом говорится в заявлении обнародованном перед собранием акционеров банка. Прошлый год Deutsche Bank завершил с убытками - уже третий год подряд.
Deutsche Bank сокращает штат сотрудников
Deutsche Bank сокращает штат сотрудников
В апреле нынешнего года новым главой Deutsche Bank стал Кристиан Зевинг. На этом посту он сменил Джона Краена. Уже во втором квартале Зевинг значительно увеличил темпы перестройки концерна.
Сообщается, что четверть рабочих мест будет сокращено в подразделении по торговле ценными бумагами. Кроме того, в планах банка на 100 миллиардов евро сократить выручку, которую он получает от инвестиционной деятельности и обслуживания компаний, что составляет примерно 10 процентов средств, полученных в первом квартале 2018 года. В работе с хедж-фондами банк намерен сократить выручку на четверть, или на 50 миллиардов евро. Большую часть изменений планируется провести в этом году.