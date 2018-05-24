Еврокомиссия и «Газпром» пошли на мировую

Еврокомиссия закрыла длившееся почти шесть лет антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». Обошлось без штрафов: Брюссель принял предложения российской компании по урегулированию претензий.

В то же время Еврокомиссия оста вила за собой право такие штрафы наложить в любой момент, если заметит нарушения уже новых договорённостей:

Маргрете Вестагер, еврокомиссар по конкуренции:

«Все компании, ведущие дела в Европе — независимо от того, откуда они родом — должны соблюдать европейские правила конкуренции. Сегодняшнее решение устраняет созданные „Газмпромом“ препятствия, которые стоят на пути свободного потока газа в Центральную и Восточную Европу. Более того, наше решение обеспечивает индивидуальный свод правил для будущего поведения „Газпрома“ и обязывает „Газпром“ предпринять позитивные шаги для дальнейшей интеграции газовых рынков в регионе и помочь в реализации настоящего внутреннего рынка энергоресурсов в Европе».

В 2012 году Еврокомиссия заявила, что «Газпром» злоупотребляет статусом монополиста на энергетических рынках Прибалтики и Восточной Европы. Официально дело было открыто три года назад. Речь шла о завышении цен, ограничениях на перепродажу и привязке цен к нефти.