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Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело против "Газпрома"

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Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело против "Газпрома"

Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело против "Газпрома"
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Еврокомиссия объявила о прекращении антимонопольное дела против российской корпорации «Газпром». Разбирательство продолжалось около шести лет и завершилось мировым соглашением. Компанию штрафовать не стали. Об этом объявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

Мировое соглашение было достигнуто после обещаний «Газпрома» обеспечить свободные поставки топлива по рыночным ценам в Центральную и Восточную Европу. Вопрос цен был главным в начале разбирательства: корпорацию обвиняли в использовании доминирующего положения и в завышении тарифов.

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