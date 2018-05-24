Еврокомиссия объявила о прекращении антимонопольное дела против российской корпорации «Газпром». Разбирательство продолжалось около шести лет и завершилось мировым соглашением. Компанию штрафовать не стали. Об этом объявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.
Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело против "Газпрома"
Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело против "Газпрома"
Мировое соглашение было достигнуто после обещаний «Газпрома» обеспечить свободные поставки топлива по рыночным ценам в Центральную и Восточную Европу. Вопрос цен был главным в начале разбирательства: корпорацию обвиняли в использовании доминирующего положения и в завышении тарифов.