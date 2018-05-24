Футболистки "Лиона" празднуют триумфальную победу: они выиграли женскую Лигу чемпионов в пятый раз! Финальный матч состоялся в четверг в Киеве, француженкам противостоял немецкий "Вольфсбург".
"Лион" - пятикратный чемпион
"Лион" - пятикратный чемпион
Накал страстей сохранялся до последней минуты. В основное время матча ворота обеих команд остались неприступными. А в дополнительные полчаса "Лион" пропустил мяч первым, но затем отыгрался с лихвой, забив четыре гола. Большую часть дополнительного времени "волчицам" пришлось играть в меньшинстве.