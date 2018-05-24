Европейская Премия Лидерства: первые лауреаты

Церемония началась с вручения Специальной Премии мальтийской журналистке Дафне Каруане Галисии (посмертно) за её самоотверженную работу, за то, что не щадя собственной жизни она боролась за свободу прессы - одну из основополагающих европейских ценностей.

Первая церемония вручения Премий Европейского Лидерства прошла в среду в брюссельском Дворце Эдмонта. Ведущая мероприятия Майтри Ситтараман отметила, что учредители - канал "Евроньюс" и Европейский деловой саммит ( European Business Summit ) - хотели таким образом "отдать должное лидерам, которые выводят Европу на лидирующие позиции в мире".

Глава Европарламента Антонио Таяни, вручая премию сыновьям убитой журналистки, сказал:

"Я не успокоюсь, пока не выясню, за что убили Дафне. Мы знаем имена преступников. Но мы хотим также понять, за что она была убита. А еще мы хотим знать имена родителей убийц, имена тех, кто за ними стоит".

Независимый репортер и блогер Дафне Каруана Галиция был известна своими смелыми антикоррупционными расследованиями, которые не раз приводили к громким отставкам. Обстоятельства её гибели не раскрыты полностью, но взрыв автомобиля, в которым она находилась, говорит о заказном убийстве.

Мэтью и Эндрю Каруана Галисия с благодарностью приняли награду .

"Я принимаю её не только от имени нашей матери, но и от имени тех храбрых мальтийских журналистов, которые продолжают ее работу, - сказал Эндрю, - от имени людей, которые по-прежнему выходят на манифестации и другие акции в память о ней, даже когда это кажется бессмысленным. От имени журналистов всей нашей планеты, которые сотни раз рассказывали её историю. И да, даже от имени европейских и мальтийских политиков - тех из них, кто продолжает дело моей матери".

Премии были учреждены в пяти категориях. Лучшим политиком года был признан президент Франции Эммануэль Макрон. Сам он присутствовать на церемонии не смог, и награду из рук гендиректора Евроньюс Майкла питерса получил посол Франции при ЕС Филипп Леглиз-Коста.

Лучшим европейским предпринимателем года был назван Бойан Слат, молодой основатель компании Ocean Clean Up, которая занимается амбициозным проектом по очистке мирового океана от пластикового мусора. Европейская премия человеку года досталась Флорину Бадиту, румынскому активисту в борьбе с коррупцией, основателю НПО Corruption Kills ("Коррупция убивает")

Награду получила также Эдита Котсик из Польши, признанная лучшим европейским исполнительным директором года - основанная ею компания SiDLY помогает людям, больным деменцией. А лучшим европейским инноватором года стал венгр Кристиан Имра, изобретатель электронных очков для слабовидящих, которые переводят для пользователя изображения в устную речь.

Для отбора трёх кандидатов в каждой категории было организовано голосование в интернете, а окончательное решение принимало экспертное жюри.