Общий регламент ЕС по защите данных

"На этой неделе вступают в силу новые правила ЕС, призванные дать нам больше защиты в том, что касается наших личных данных, - передаёт корреспондент Евроньюс Дэймон Эмблинг. - Нам должно стать проще получать допуск к информации о нас самих, которую держат компании.

А бизнесу разъяснили, как получать наше согласие на разные предложения, когда мы сидим в интернете. После всех скандалов, таких, как с компанией Cambridge Analytica, многие будут приветствовать новый регламент.

Но насколько это вас беспокоит? Знаете ли вы, как используются ваши персональные данные?

Возьмем, к примеру, функцию Google Timeline (временная шкала). Если вы не измените настройки на своем телефоне, она будет отслеживать каждое ваше движение - записывать, где вы были и когда".

Роб Хейман исследует проблему защиты конфиденциальности в Свободном университете Брюсселя. Мы решили проверить с его помощью, насколько люди осведомлены об использовании их личных данных.

"Вы можете войти в программу Google Maps, если она есть в вашем смартфоне, - говорит Роб прохожему мужчине. - Там вы увидете вашу историю, то есть записанный перечень мест, в которых вы побывали. Если вы делали фотоснимки, то Google запомнит, где это произошло. Мы знаем, где вы живете, чем вы занимались в какой-то день, как вы перемещались.

"Это не хорошо, - говорит мужчина. - Я этого не знал. Становится страшновато".

«Если вы открываете общие настройки, у вас есть опция Timeline, - говорит Роб прохожей женщине. - Для вас это мало что значит, но если вы нажмете на неё, временная шкала сообщит вам, где вы были в течение дня».

«Я боюсь, - признаётся женщина. - Я не знаю, кто и для чего это использует - только в коммерческих целей или для чего-то другого. Я действительно не знаю, и это меня по-настоящему пугает».

«Очень малая часть пользователей обеспокоена настолько, чтобы приложить усилия и выяснить, как и зачем их смартфоны собирают все эти данные, - говорит Роб Хейман. - Обычно человек думает: "это происходит с другими, но, конечно, не со мной».

Еврокомиссар по вопросам юстиции и прав потребителей Вера Юрова объясняет, что ужесточение правил защиты личных данных призвано сделать нас более бдительными, а компании - более ответственными:

Юрова: «Это важные правила, они позволяют людям вернуть себе конфиденциальность, контроль над своей информацией и право не давать согласия на её использования. - Люди не должны быть объектами манипуляции или толпой, чьи личные данные можно монетизировать - весь сейчас ими торгуют. Такова ситуация, и Европе пришлось отреагировать ».

Евроньюс: «После всех скандалов с данными насколько обнадеживают эти новые правила?»

Юрова: «Вы справедливо указываете на важность доверия и уверенности. У нас всё ещё действуют правила 1995 года. У меня тогда не было мобильного телефона, я увидела его впервые на лондонской улице в 1996 году, меня тогда очень удивила такая технологическая новинка. А сейчас нам необходимы новые правила, которые стали бы ответом на большие технологические достижения. Чтобы эти правила соблюдались, за их нарушение предусмотрены санкции. Поэтому Общий регламент наверняка будет работать как сильный фактор, сдерживающий злоупотребление частными данными ».

Евроньюс: «Как вы относитесь к тому, что люди будут по-прежнему нажимать ОК, не читая мелкий шрифт?»

Юрова: «Я хочу, чтобы люди лучше поняли: теперь у них есть возможность прочитать, отказаться, попросить компанию вернуть их данные».

Евроньюс: А вы всегда читаете мелкий шрифт?"

Юрова: «Конечно, нет»

Евроньюс: "Значит, компании могут удерживаться вашу информацию без вашего ведома?"

Юрова: «Мы хотим, чтобы они просто сообщали: мол, нам нужны ваши данные для маркетинга, мы будем делать с ними то или это. Когда их цели меняются, они должны снова объяснить людям такое изменение цели. Скандал с компанией Facebook позволил людям понять, что они как будто находятся голыми в аквариуме. Поэтому мы хотим, чтобы люди оделись».