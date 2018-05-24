Иск против ЕС за изменения климата

В Португалии в прошлом году от стихийных бедствий погибли более ста человек, и сгорело более 100 тыс гектаров леса. Это стало результатом необычной засухи, охватившей 80 проц территории страны и свирепого урагана «Офелия».

Владелец лесного хозяйства, а также 9 семей из 6 европейских стран решили подать в суд на учреждения Европейского союза за то, что те предпринимают недостаточно усилий для предотвращения климатических изменений.

«Необходимо срочно предотвратить потепление, которое угрожает благополучию и жизни миллионов европейцев, - сказал Арманду Карвалью. - Учреждения Евросоюза не могут просто отмахнуться то этой чрезвычайно серьёзной проблемы, которая затрагивает не только экологические условия, но и безопасность европейских граждан ".

Расположенный в Люксембурге Европейский суд общей юрисдикции принял иск от пострадавших семей. Их представляют на безвозмездной основе трое адвокатов, которые в четверг изложили в Брюсселе свои юридические аргументы и научное обоснование дела на 100 страницах.

«Истцы просят суд признать, что нынешние законы недостаточно хороши, они противозаконны и должны быть отменены, поскольку позволяют Евросоюзу выбрасывать слишком много парниковых газов до 2030 года, - сказала адвокат Рода Верхейен. - Другая часть того, что они просят, это так называемый судебный запрет. Истцы утверждают, что урон уже причинён, поэтому его не нужно усугублять. Они говорят: «прекратите то, что вы делаете ».

Иск возбуждён против Европарламента и Совета ЕС за разработку законодательства о сокращении выбросов углекислого газа «всего лишь» на 40 проц по сравнению с уровнем 1990 года.

«Очень важно отметить, что инициатива этого долгосрочного плана принадлежит Еврокомиссии, - сказал немецкий депутат-социалист Джо Ляйнен. - Надеюсь, что судьи увидят хорошие и реалистичные намерения в наших целях и наших обязательствах. Тогда, я думаю, нам удастся представить в суде другую картину этого дела».

Защитники окружающей среды уже подавали в суд на правительства Бельгии, Ирландии, Нидерландов и других отдельных стран. Но впервые изменения климата могут поставить в положение обвиняемых органы власти Евросоюза.