Стив Бэннон - о будущем ЕС

Стив Бэннон, в прошлом влиятельный советник Дональда Трампа, совершает турне по странам Европы, где принимает участие в круглых столах и дискуссионных форумах. На этой неделе он побывал в Венгрии, где выступил с лекцией о влиянии предвыборной кампании Трампа на Центральную Европу. Телеканал euronews побеседовал с Бэнноном и узнал, какие, на его взгляд, перемены ждут ЕС.

euronews: "Вы много говорите о новом нарождающемся порядке. Как изменится Европейский союз через 10-20 лет?".

Стив Бэннон: "Это будет содружество наций"...

euronews: "То есть никакого Европейского Союза больше не будет?

Стив Бэннон: "Нет-нет... ЕС будет существовать в какой-то форме. Но если раньше я думал, что это будет больше похоже на Соединенные Штаты - то есть европейские страны отказываются от государственности, чтобы стать частью общей организации, то сегодня я вижу признаки нового миропорядка. Миропорядка, в котором все большую роль будут играть популизм и национализм, в котором страны будут самостоятельно отвечать за свой суверенитет и своих граждан. То есть мы будем иметь дело с сильной Венгрией, самостоятельной Чехией, Францией, Германией. И я думаю, что это здорово. У людей будет больше влияния внутри своих стран".

Бэннон не скрывает своего восхищения по отношению к Трампу, но также Виктору Орбану - премьер-министру Венгрии, критикуемого в ЕС за излишне консервативную и даже авторитарную политику.

Также бывший советник президента США высоко оценивает новое правительство в Италии, которое было сформировано на этой неделе популистами из партии "Лига" и антисистемным движением "Пять звезд".