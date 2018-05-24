Премьер и миллиардер: Андрей Бабиш против квот на мигрантов и за расширение ЕС

Придя к власти, Бабиш, словак по происхождению, пообещал искоренить в Чехии коррупцию, перетрясти старый политический аппарат, усилить сотрудничество с соседями по Центральной Европе в составе Вышеградской четверки.

Миллиардер-популист, сопровождаемый красавицей-женой... Неудивительно, что чешского премьер-министра Андрея Бабиша, второго в стране человека по размеру состояния, в СМИ нередко сравнивают с американским президентом Дональдом Трампом

Euronews: " Иностранные СМИ прозвали вас "чешским Дональдом Трампом". Вам нравится такое сравнение или оно вас раздражает?"

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "Пожалуйста, не читайте медийный "фейк". Некоторые издания в Чехии публикуют столько лжи! Мне их статьи не нравятся, с Трампом у нас общее лишь одно - у обоих жены - чешки. Когда меня называют вторым в республике богатейшим человеком... так вот, цифры, которые пресса называет, тоже не вполне точны. Поверьте, с моим приходом в чешскую политику в стране отмечается подъем, а вот в личном бизнесе - спад".

Euronews: "Вы уже некоторое время пытаетесь сформировать правительство. Вы думаете, все закончится хорошо или вас ждут новые выборы?"

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "Мы уже вовсю работаем - и работаем всерьез. Правительство рассматривает новые законопроекты, мы планируем реформы Мы - миноритарный кабинет, я сам назначал всех министров. Мы действительно трудимся не покладая рук, я лично работаю по 18 часов в день, по выходным тоже. Я работаю на государство гораздо больше, чем на собственный бизнес. Хотя , наверное, так сравнивать неверно: страна - все же не не фирма".

Euronews: "Вы довольно критически настроены по отношению к ЕС в его сегодняшнем виде? Почему? Вычлените одну главную для вас проблему европейского уровня".

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "Нет, я вовсе не критически настроен. Я - убежденный евроэнтузиаст. Мы должны освоить 4 базовых принципы современной Европы: это - свобода перемещения людей, товаров, услуг, капитала. И, разумеется, мы хотим большей весомости мнений стран-членов по сравнению с мнением европейского центра, Еврокомиссии, в частности".

Euronews: "Да, но вы критиковали Евросоюз за медлительность, неэффективность. Вы не думаете, что это отчасти связано с тем, что европейский центр должен согласовывать каждый шаг со странами-членами?"

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "Да, вполне возможно, что так и есть. Однако в некоторых областях европейцам следует реагировать быстрее. Как, например, в вопросе с приемом мигрантов. Я считаю, что Брюссель совершил ошибку, выступив с квотами на прием беженцев. Они предложили эту систему в 2014 году, на дворе - 2018-й, а вопрос с нелегалами по-прежнему не решен".

Euronews: "Так, давайте поговорим о квотах подробнее. Вы - против любых спущенных вам сверху цифр. Вы согласны пойти на уступки? Потому что некоторые западные страны говорят, что если со стороны несогласных государств уступок не будет, они продавят квотирование через голосование и так получат большинство".

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "Они однажды уже пошли на такой шаг. Если решатся на него опять, это будет иметь очень негативные последствия... Напомню,что все государства Вышеградской четверки - против квот, и стоят на этом".

Euronews: "Но не лучше ли пойти на компромисс, чем дожидаться голосования?"

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "Мы, разумеется, должны проявить солидарность, помочь финансово, послать в зоны конфликтов и бедствий контингент.... с этим я согласен. Однако решать проблемы мигрантов и беженцев нам следует за пределами Европы. Будь у нас изначально такая установка, мы бы, возможно, сделали гораздо больше, не потеряли бы столько времени по сирийскому вопросу".

Euronews: "Что вы думаете о Вышеградской четверке? Может ли этот альянс реально влиять на положение дел в ЕС?"

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "И может, и уже влияет, весьма ощутимо. За нами - 65 миллионов европейских граждан. У нас общий взгляд на проблему приема мигрантов, на бюджетное планирование в ЕС, общий угол зрения на политику развития регионов и агросектора".

Euronews: "Поговорим о следующем бюджете ЕС. Что там можно урезать? Из-за "брексита" экономия необходима, но вы против сокращения сельхозстатей...."

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "В принципе мы не против сокращений по отдельным направлениям. Мы сказали, что для нас важно сохранить политику развития регионов, агросектор. Это, кстати, важно и для других - для Франции, Восточной Германии. Мы готовы рассматривать изменения бюджетных статей, но так, чтобы наше мнение реально учитывалось! Нам важна и сумма возврата из общеевропейского бюджета: разница между тем, что мы отчисляем, и тем, что получаем. Она не так уж велика".

Euronews: "Поговорим о коррупции. Вы обещали покончить с ней в Чехии. Можете сказать, что именно собираетесь делать?"

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "Конечно, могу. С тех пор, как я пришел в политику, у нас не было коррупционных скандалов. Ни в правительстве, ни где либо еще. Мы взяли курс на прозрачность, мы публикуем все контракты. И сотрудничаем с организациями,помогаем им провести через парламент их антикоррупционные инициативы".

Euronews: "Напомню, что вы находитесь под следствием по делу о нецелевом использовании фондов ЕС".

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "Это ложные обвинения. Очень забавно, что сегодня кто-то приходит и пытается играть на событиях десятилетней давности".

Euronews: "То есть это - затея ваших политических врагов...."

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "Конечно!"

Euronews: "Однако европейские антикоррупционное ведомство OLAF занялось этим вопросом".

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "Ведомство OLAF ничего не нашло. Субсидии, о которых идет речь, сто раз проверялись и перепроверялись различными институтами в Чехии. Все было сделано по правилам, так что искать там ничего".

Euronews: "Но чешская полиция также занимается этим вопросом..."

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "Да, полиция активизировалась ровно перед выборами, чтобы повлиять на их исход. Никаких доказательств ни у кого нет, все аргументы лживы. Никто ничего не крал, никто никого не подкупал. Поезжайте сами на эту туристическую ферму, на которую дали субсидии.. Посмотрите, это - лучшее вложение европейских денег в частный проект".

Euronews: "У вас есть идея, каким должен стать ЕС?"

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: "Да, мы должны полностью освоить четыре базовых принципа, о которых я говорил, мы должны дать больше полномочий, больше веса каждой стране-члену и мы должны активнее интегрировать соискателей членства - если, конечно, что они выполнят все условия. Со временем вся Европа должна стать единым домом, использовать единую валюту, Шенгенские правила... Это должен быть единый безопасный дом, на суше и на море Вот и все, очень просто".