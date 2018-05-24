Лауреаты премии Европейского лидерства смотрят вперед

Важнейшая ценность - свобода слова, нуждается в защите, именно поэтому первым на церемонии вручения премий европейским лидерам года прозвучало имя погибшей мальтийской журналистки Дафне Каруане Галисии, ставшей лауреатом посмертно.

В кулуарах церемонии председатель Европарламента Антонио Таяни заявил: "Нельзя забывать того, что произошло. Важно выяснить, кто решил расправиться с Дафне, если это просто убийца, которого задержала полиция, или за ним стояли другие люди. Защита свободы слова - это защита всех других наших прав и свобод".

Были отмечены заслуги Флорина Бадита, гражданского активиста из Румынии, основателя движение с названием, которое говорит само за себя Corruption Kills.

Создано движение было после пожара в в ночном клубе, тогда в пламени погибли 64 человека.

"Мое награждение я расцениваю как аванс на будущее и как признание того, что рано или поздно искоренение такого порока, как коррупция, станет делом всего общества", - подчеркнул он.

"Европейский предприниматель года" - (так называется одна из номинаций премии) - Боян Слат стремится избавить Мировой океан от пластикового мусора.

Боян Слат отметил, что "здорово, что сегодня все больше людей признает необходимость очистки океанов от мусора, и что мы, взявшие на себя эту функцию некоторое время назад, и наши действия сегодня оценены международным сообществом. С другой стороны, мы настаиваем на том, что усилия по уменьшению пластикового мусора, по его переработке, по недопущению дальнейшего загрязнения Мирового океана должны совершать все".

Награждение завершилось торжественным ужином, где обсуждение актуальных общественных и политических тем и проблем было продолжено.