Глава кампании Facebook обещал как-нибудь потом завершить разговор с евродепутатами, когда один из них посетовал на то, что Марк Цукерберг игнорировал все шесть его вопросов.
Цукерберг не удовлетворил евродепутатов
Цукерберг не удовлетворил евродепутатов
На слушаниях в Брюсселе в среду американец в основном молчал, а когда говорил, сам выбирал тему.
Председатель Европарламента попытался оправдать такой формат встречи:
«Г-н Цукерберг - американский гражданин, он был обязан выступить в парламенте США, он не обязан приезжать в наш парламент, - сказал Антонио Таяни. - Вчера он извинился перед Европейским парламентом.
Фракция «зелёных» заявила, то председатель позволил Цукербергу легко уйти от трудных вопросов.
А глава либералов написал, что ждёт от Facebook письменных ответов. Если они не будут чёткими и подробными, то, по мнению Ги Верхофстадта, нужно привести в действие механизм обеспечения конкуренции и заострить законодательство.
Глава Facebook рассказал, как он собирается пресечь распространение фальшивых новостей, но демонстранты на брюссельской площади обвиняли Цукерберга в многоличии и назвали его компанию «Фальшбуком».