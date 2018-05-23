Юлия Скрипаль: "Нам очень повезло, что мы выжили"

Юлия Скрипаль, которая вместе с ее отцом, бывшим агентом ГРУ Сергеем Скрипалем, была отравлена в британском городе Солсбери, выступила с первым видеообращением после инцидента. Она рассказала о своем восстановлении и дальнейших планах, в том числе - о намерении вернуться на родину в Россию, а также призналась, что очень счастлива, что ей и ее отцу удалось выжить.

Юлия Скрипаль: "Очнувшись после 20-дневной комы я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитичекого вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство".

Девушка подкрепила свои слова аналогичным письменным заявлением, которое было представлено в двух вариантах - на русском и английском языках. На обоих заявлениях Юлия Скрипаль поставила свою подпись.

Юлия Скрипаль: "Я стараюсь жить сегодняшним днем и хочу помочь моему отцу до его полного выздоровления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться".

В отравлении Скрипалей британские власти обвиняли Россию, не предоставив при этом прямых доказательств. Российское посольство в Лондоне не исключает, что нынешние заявления Юлии Скрипаль могли быть сделаны под давлением.