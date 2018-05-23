Год на убеждение скептиков Евросоюза

Остался год до выборов в Европейский парламент. Его нынешний председатель Антонио Таяни в этой связи обнародовал данные социологической службы Eurobarometer.

60 проц опрошенных назвали Евросоюз хорошей вещью, 12 проц — плохой, а мнения 25 проц оказались посредине.

На пресс-конференции председателя спросили, ожидает ли он, что в следующем составе Европарламента будет больше евроскептиков, и если да, то почему?

«Возможно, да, – ответил Таяни. – Поэтому нам нужно много работать в оставшемся году, чтобы парламент получился проевропейский. Нужно как следует всё объяснить избирателю. Проблема не в евроскептиках. Проблема в том, почему многие граждане хотят голосовать за эти партии.”

Новые партии, которые бросят вызов традиционным, не только скептически относятся к европейскому проекту, но и предлагают упрощенные решения текущих проблем. Но большинство опрошенных ждут от евроскептиков и популистов необходимых Европе перемен.

Такие партии идут к власти в Италии, где к тому же растёт ксенофобия.

«Я недоволен тем, что происходит в моей стране, – продолжал итальянец Таяни. – Но в ней создалась опасная ситуация с иммиграцией, а другие страны не проявляют европейской солидарности с Италией, как, впрочем, и с другими странами ».

Удовлетворены тем, как работает демократия в Евросоюзе, лишь 46 проц опрошенных.