Инцидент в Гуанчжоу: "акустическая атака"?

Госдепартамент США предупредил американских граждан в Китае об угрозе для здоровья. Причиной стали сообщения о том, что американский дипломат в Гуанчжоу пожаловался на "аномальные звуковые ощущения и давление". Власти США заявляют, что не знают причин указанных симптомов, но серьезно относятся к произошедшему. В КНР уже направлены эксперты-медики.

Макл Помпео, госсекретарь США: "Мы работаем над тем, чтобы выяснить, что происходило в Гаване, а теперь еще и в Китае. Мы запросили помощи у китайцев, и они пообещали соблюдать обязательства в соответствии с Венскими конвенциями... Речь идет об обеспечении безопасности сотрудников американских зарубежных служб."

По данным администрации США, в период с ноября 2016-го по август 2017 года американские дипломаты подверглись неустановленному воздействию, которое в прессе назвали "акустическими атаками". Пострадавшие жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. Президент США Трамп возложил ответственность за это случаи Кубу и отозвал 60% сотрудников своего посольства в Гаване. МИД Кубы категорически отверг причастность к инцидентам.