Лондонский "Арсенал" объявил имя нового главного тренера. Им стал испанский специалист Унаи Эмери. Как сообщается, он заключил с клубом трёхлетний контракт с ежегодной зарплатой в размере 5 млн фунтов стерлингов. Последние два года Эмери возглавлял "Пари Сен-Жермен" и покинул клуб по окончании сезона. За свою тренерскую карьеру он работал с шестью клубами. Подопечные наставника трижды выигрывали Лигу Европы.
"Арсенал" возглавил Унаи Эмери
"Арсенал" возглавил Унаи Эмери
Работая с "ПСЖ", Эмери привел клуб к чемпионству, а также дважды добился победы в Кубке французской лиги и дважды стал обладателем Суперкубка Франции. У руля "Аресенала" Эмери сменит Арсена Венгера, чей уход закрыл большую главу в истории лондонского клуба. Он руководил "канонирами" 22 года, но по окончании нынешнего сезона сложил полномочия.