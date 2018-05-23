"Арсенал" возглавил Унаи Эмери

Лондонский "Арсенал" объявил имя нового главного тренера. Им стал испанский специалист Унаи Эмери. Как сообщается, он заключил с клубом трёхлетний контракт с ежегодной зарплатой в размере 5 млн фунтов стерлингов. Последние два года Эмери возглавлял "Пари Сен-Жермен" и покинул клуб по окончании сезона. За свою тренерскую карьеру он работал с шестью клубами. Подопечные наставника трижды выигрывали Лигу Европы.