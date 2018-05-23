Интеграция беженцев в Голландии

"Меня зовут Дима Кадре. Я беженка из Сирии. Я живу в этом миграционном центре, и здесь же я учусь по программе "План Эйнштейна". Участие в этой программе, встречи с новыми людьми городка Овервехт, в окрестностях Утрехта, совместное обучение и общение с ними изменило мою жизнь", - рассказывает одна из студентов.

Диме 21 год, она приехала в Голландию 8 месяцев назад. Она одна из тех 400 мигрантов и беженцев примерно 170 национальностей, которые живут бок о бок с молодыми местными жителями-волонтерами.

В течение года все новые поселенцы воспользовались обучающей программой "План Эйнштейна", спонсируемой Фондом сплочения Евросоюза, по которой занимаются в здании напротив миграционного центра.

"Этот миграционный центр находится в центре Овервехта, и несмотря на то, что мы тут новички, и это помогает нам напрямую интегрироваться в жизнь городка и общаться с местным населением. Поэтому мы ощущаем себя больше соседями, нежели беженцами", - рассказывает Дима.

Индивидуальные курсы языка и азов предпринимательства, коучинг...

Эта программа нацелена на "свободное будущее" в Нидерландах или в любой другой стране и преодоление предрассудков.

Йохан, голландец и живет по соседству с центром:

"Я прохожу тут курсы предпринимательства вместе с беженцами. Поначалу я подумал: "О, что же это будет!" Но был очень удивлен в последствии, они очень приятные люди и я с ними подружился"

Данные курсы уже дают свои плоды. Благодаря "Плану Эйнштейна" Йохан создал свою фирму, а Дима с сентября начнет изучать международное право в университете, тем самым воплощая в жизнь свою мечту.