За считанные часы торгов в среду курс турецкой лиры обрушился на 5% до уровня 4,9 за доллар, приблизившись к "психологическому барьеру" - 5 лирам за доллар. Новый всплеск геополитической неопределенности и тотальное недоверие западных инвесторов к политике Эрдогана привели к массовому выводу активов международных инвесторов с рынка турецкой валюты.
Рекордное падение турецкой лиры
Рекордное падение турецкой лиры
"Вы знаете, что рынки начинают тревожиться из-за вмешательства правительства в политику центрального банка. Это, безусловно, стало одним из факторов, которые привели к падению лиры. Эта тенденция продолжается уже какое-то время, но я думаю, что сейчас риторика усиливается", - говорит экономист COMMERZBANK Петер Диксон.
Падение турецкой лиры по отношению к доллару стало одним из крупнейших среди валют быстро развивающихся экономик. Аргентинский песо в этом году потерял 24%, бразильский реал 10%, российский рубль 6%.
В среду руководство Стамбульской фондовой биржи перевело большую часть своих текущих валютных активов в турецкую лиру. Отмечается, что данная мера принята "после оценки ситуации с имеющими место в последнее время спекулятивными процессами на валютном рынке" Турции.