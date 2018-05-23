Отцы и дети: новые проблемы

В США родители в судебном порядке выгоняют сына из дома. Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что 30-летний Майкл Ротондо - безработный и не желающий помогать по хозяйству - обязан найти себе другое жилье уже в ближайшее время.

Его родители заявляют, что у них просто не было другого выбора. До того, как обратиться в суд, они искали сыну вакансии, предлагали деньги на первое время после переезда и пять раз направляли ему уведомления о выселении через адвоката. Однако все - без толку.

Мужчина, в свое оправдание, заявляет, что у него все-таки есть свой бизнес, но рассказать о нем судье отказался. А еще, с 22 лет он сам стирал свои вещи и готовил. Теперь Майкл Ротондо намерен подать апелляцию.