Белые, пушистые, редкие...

5 детенышей-близнецов белоснежного бенгальского тигра предстали перед посетителями зоопарка "Цзинаньский мир диких животных" (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Тигрята родились чуть больше месяца назад. 4 самки и 1 самец находятся в хорошей физической форме и, похоже, вполне довольны жизнью. Тигрята практически все время играют друг с другом и дарят массу положительных эмоций посетителям зоопарка. Белый тигр - особь бенгальского тигра с врожденной мутацией, которая приводит к полностью белой окраске, что очень редко встречается среди диких животных.