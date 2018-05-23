Российский атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвёл залповый пуск баллистических ракет «Булава». Впервые стрельбу вели сразу четырьмя ракетами — из акватории Белого моря по полигону «Кура» на Камчатке. Сообщается, что задачи пуска выполнены.
Сразу четыре «Булавы»
Сразу четыре «Булавы»
«Юрий Долгорукий» — головной корабль своего класса. Сейчас в строю российского флота три таких лодки, ещё пять — улучшенного проекта — в разной степени готовности, и ещё по крайней мере шесть кораблей планируется заложить.
Каждая лодка несёт 16 межконтинентальных ракет «Булава», испытания которых в последнее десятилетие привлекали самое широкое внимание.