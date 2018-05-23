В преддверии Чемпионата мира по футболу в России шахтеры и профессиональные игроки провели матч на глубине 70 метров под землей. В Нижегородской области в городе Пешелань в гипсовой шахте в футбольном противостоянии встретились горняки и игроки местной команды "Шахтер".
Футбол под землёй
Футбол под землёй
В целях безопасности им выдали для игры специальные жилеты и каски. Размер поля был в несколько раз меньше обычного, но это не помешало командам забивать голы и получить удовольствие от игры. По словам участников встречи, они хотели показать миру, что футбол не имеет границ. Результат матча - боевая ничья.