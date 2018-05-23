Два десятка задержанных, разбитые витрины и сожженное чучело Макрона - таков результат манифестаций профсоюзов в Париже.
Париж: протесты и аресты
Париж: протесты и аресты
Недовольные вышли на улицы 140 городов Франции. Акция протестов только во французской столице насчитывала около 16 тысяч человек.
Врачи, учителя, студенты, авиадиспетчеры и пенсионеры недовольны сокращением рабочих мест, заморозкой зарплат и изменением условий приема в вузы. К акциям присоединились анархисты из "Черного блока". Радикалы крушили витрины и автобусные остановки. Полиция пустила в ход водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, задержаны 20 демонстрантов. Тем временем не занятые борьбой с правоохранителями протестующие сожгли чучело Эммануэля Макрона.
Это уже третья организованная профсоюзами акция протеста с момента его избрания президентом Франции год назад.