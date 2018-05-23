Монголия: охота вне закона

Леса на севере Монголии были пристанищем народа Цаатанов тысячи лет, но теперь их многовековой образ жизни терпит значительные изменения. Большинство пастбищ, на которых этот народ охотился, теперь стали частью национальных парков, где официально запрещена нелицензированная охота.

Власти Монголии объясняют этот запрет защитой окружающей среды и популяции животных, уровень которой значительно снизился за последние десятилетия.

"Принятые меры нацелены на борьбу с незаконной охотой. Если вы хотите продолжать пользоваться природными ресурсами, нужно получить лицензию и платить за нее", - заявил смотритель национального парка Тенгиз Шишгид Тумурсух Джал.

С началом развития рыночной экономики в Монголии в начале 90-х годов местное население, в том числе и Цаатаны, начали массово охотиться на редких животных, таких как благородный и мускусный олень. Мясо и шкуры поставлялись в Китай и Россию, а их популяция оказалась на грани вымирания. Теперь оленеводы получают ежемесячное пособие, чтобы компенсировать убытки от запрета охоты. Но, по их словам, дело тут не в деньгах. Они теряют часть своей традиционной идентичности.

"Они говорят, что запрещена охота на некоторых виды животных, а на самом деле нам даже на кролика или белку идти страшно", - рассказывает местный оленевод.

Цаатаны все же надеются, что они смогут в конечном итоге найти компромисс властями.