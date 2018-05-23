Более трех с половиной тысяч исполнителей - хор и музыканты - выступили на поминовении жертв теракта, который произошел на концертной площадке "Манчестер-арена" ровно год назад.
Теракт в Манчестере: год спустя
Теракт в Манчестере: год спустя
Жертвами теракта стали 22 человека, совершил его выходец из Ливии, чьи родители бежали в Британию от режима Каддафи.
Главной темой музыкального приношения стала композиция, исполненная Оазис, и названная "Don't look back in anger" .
На мессе, которую отслужили в кафедральном соборе Манчестере, присутствовал принц Уильям, герцог Кембриджский. Он зачитал отрывок из послания апостола Павла к коринфянам.
"Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит", - сказал, не скрывая волнения, наследник престола.
Большинство погибших и пострадавших - учитывая возраст тех, кто был на концерте Арианы Гранде, когда произошел взрыв - были подростками и молодыми людьми. Произошедшее в Манчестере стало самым смертоносным терактом, совершенным в Британии за последний год.