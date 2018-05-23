Кандидата на пост премьер-министра Италии Джузеппе Конте заподозрили в "преукрашивании" своего резюме.
Университеты Конте
Университеты Конте
После выдвижения его кандидатуры итальянские журналисты внимательно изучили официальные биографические данные Конте, и некоторые моменты вызвали у них недоумение.
В частности, кандидат в премьер-министры заявил в своем резюме, что "повышал квалификацию" в Кембридже, Сорбонне и Университете Нью-Йорка.
Два последних вуза не нашли его имени в списках когда-либо учившихся. Но их официальные представители предположили, что он мог проходить двухдневные курсы в их учебных заведениях, информация о которых не вносится в базу данных.
Кембридж официально отказался от комментариев, но источник агентства Рейтер заявил, что и там следов Конте не нашли.
В понедельник лидеры "Движения 5 звезд" и партии "Лига Севера" выдвинули профессора юриспруденции Флорентийского университета Джузеппе Конте кандидатом на пост председателя Совета министров страны.