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Италия

Университеты Конте

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Университеты Конте

Университеты Конте
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Кандидата на пост премьер-министра Италии Джузеппе Конте заподозрили в "преукрашивании" своего резюме.

После выдвижения его кандидатуры итальянские журналисты внимательно изучили официальные биографические данные Конте, и некоторые моменты вызвали у них недоумение.

В частности, кандидат в премьер-министры заявил в своем резюме, что "повышал квалификацию" в Кембридже, Сорбонне и Университете Нью-Йорка.

Два последних вуза не нашли его имени в списках когда-либо учившихся. Но их официальные представители предположили, что он мог проходить двухдневные курсы в их учебных заведениях, информация о которых не вносится в базу данных.

Кембридж официально отказался от комментариев, но источник агентства Рейтер заявил, что и там следов Конте не нашли.

В понедельник лидеры "Движения 5 звезд" и партии "Лига Севера" выдвинули профессора юриспруденции Флорентийского университета Джузеппе Конте кандидатом на пост председателя Совета министров страны.