Пхеньян готовит демонтаж Пхунгери

В КНДР прибыли иностранные журналисты из Великобритании, США, России и Китая, а также репортёры из Южной Кореи, которым ранее несколько раз отказывали в выдаче виз. Церемония закрытия Пхунгери планируется на период со среды по пятницу, в зависимости от погодных условий. На полигоне, находящемся на северо-востоке страны, было проведено шесть ядерных испытаний, включая самое мощное - в сентябре прошлого года.

Договорённость о демонтаже была достигнута на межкорейских переговорах в апреле. Но вскоре возникли серьёзные сомнения, что КНДР выполнит взятые на себя обязательства. Пхеньян, возмущенный началом американо-южнокорейских военных учений, пригрозил отменить назначенную на 12 июня встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Некоторые наблюдатели считают примечательным то, что Северная Корея всё же решила демонтировать полигон, не требуя от США ничего взамен.

"Закрытие полигона, вероятнее всего, состоится в ближайшие дни. Южнокорейские репортёры сейчас присоединяются к другим иностранным журналистам. Но в числе приглашенных нет экспертов. Многие из них полагают, что при демонтаже будут уничтожены ценные доказательные материалы", - передаёт для Euronews Дженис Маккей Фрейер, корреспондент NBC news.