"Летающее такси" в Париже

В Париже в среду на реке Сене можно было наблюдать необычное речное транспортное средство - "летающее" такси "SeaBubbles". Оно практически парит над поверхностью воды и призвано стать новым экологическим транспортом во французской столице. Его создатель, любитель яхт-спорта Ален Теболт, работал над этим проектом более 20 лет. Такси опирается на поверхность воды четырьмя своеобразными "крыльями", которые при разгоне поднимают его в воздух. Программа внедрения нового сервиса речных такси проводится при поддержке администрации Парижа. По словам мэра, "это даст городу ряд преимуществ, которые они просто обязаны использовать для уменьшения загрязнения городской среды автомобилями и транспортными средствами других типов"